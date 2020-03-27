قال نائب رئيس مجلس إدارة نادي الاتفاق حاتم المسحل إن سبب قراره بالعودة من بريطانيا إلى المملكة، هو تصريح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والذي قال فيه “استعدوا لفراق أحبائكم”.
وأوضح المسحل خلال استضافته في برنامج “صدى الملاعب” على قناة (mbc) أنه بعد أن سمع هذا التصريح من “جونسون” قال في قرارة نفسه إنه لا بد له من الرجوع إلى الوطن بأسرع وقت ممكن.
وكان المسحل ظهر أمس (الخميس) في مقطع فيديو طمأن من خلاله جماهير ناديه على حالته الصحية بعد إصابته بفيروس “كورونا”، حيث قال: “أبشركم بفضل الله وكرمه، انتقلت من غرفة العزل الطبي إلى أحد الفنادق في الخبر”.
وأضاف: “زالت جميع الأعراض بفضل الله وكرمه، سأجلس أسبوعاً للتأكد من بعض التحاليل، وأُوصي الجميع بالدعاء للمصابين، وبعد الشفاء الالتزام بالعزل وعدم المخالطة”. وفق “أخبار 24”.
وكان المسحل قد خضع في المطار فور عودته من لندن لفحوصات طبية والتزم بتعليمات العزل المنزلي وعدم المخالطة، وأثناء مدة العزل شعر بوجود أعراض المرض ما دفعه للتواصل مع وزارة الصحة، التي نصحته بإجراء الفحص، حيث تم تشخيص إصابته بفيروس كورونا الجديد.
حاتم المسحل رجعت إلى السعودية بسبب تصريح استعدوا لفراق أحبابكم في بريطانيا #MBC_معاكم_بالبيت#صدى_الملاعب#mbc1@hatimalm pic.twitter.com/pZAfqQFyb2
— #مصطفى_الآغا Mustafa Agha (@mustafa_agha) March 26, 2020