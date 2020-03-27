قدمت الجمعية السعودية للحساسية والربو والمناعة “سايس”، 6 نصائح مهمة للمحافظة على كفاءة عمل الجهاز المناعي، خاصة في مثل هذه الأوقات التي تشهد انتشار فيروس “كورونا” المستجد.
وأوضحت الجمعية أن من أهم الأشياء التي تساعد على تعزيز كفاءة الجهاز المناعي ضد الفيروسات عموماًً:
1. الأكل الصحي المتنوع
حيث يجب الحرص على تناول وجبات تحتوي على كميات كافية من الخضراوات والفواكه -دون إفراط- وذلك لاحتوائها على الفيتامينات والمعادن الرئيسية والتي تساعد الخلايا المناعية في محاربة الفيروسات والميكروبات.
2. الصوم
هناك دراسات أثبتت فاعلية الصوم في تقليل الالتهابات والعوامل التي تؤثر على الجهاز المناعي، وبالتالي الحفاظ على جهاز مناعي صحي قادر على مواجهة الميكروبات.
وصوم يومين في الأسبوع وخصوصاً الإثنين والخميس كما أوصى بذلك الرسول -صلى الله عليه وسلم- أو اتباع نظام الصوم المتقطع يفي بالغرض. وفق “أخبار 24”.
3. النوم
أثبتت دراسات عديدة أن الأشخاص الذين لم يحصلوا على قسط كاف من النوم (لمدة 7 ساعات يوميا على الأقل)، تكون لديهم قابلية أكبر للمرض عند تعرضهم للفيروسات، إضافة إلى أن عدم أخذ فترة كافية من النوم في حال الإصابة بالمرض يؤثر على سرعة الشفاء.
4. الرياضة
ممارسة التمارين الهوائية (المنزلية خلال هذه الأيام) لمدة نصف ساعة تساعد في تنشيط الجهاز المناعي وتقويته.
5. تناول العسل
يفيد العسل الطبيعي في عمل الجهاز المناعي بشكل عام، ولكن ليست هناك طريقة استخدام محددة معروفة، أو دليل قاطع على أنه يفيد في علاج أي عدوى معينة كفيروس “كورونا” تحديداً.
6. الابتعاد عن مسببات القلق والاكتئاب
ويتحقق ذلك بالحرص على كل ما يجلب الطمأنينة والراحة النفسية، وذلك لوجود علاقة وطيدة بين هرمونات الضغوطات مثل “الكورتيزون” وعمل الجهاز المناعي.