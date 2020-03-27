لفتت صورة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، والتي ظهرت خلف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال ترؤسه قمة العشرين الافتراضية، أنظار مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.
والصورة وفقاً لـ “العربية نت”، هي مستوحاة من صورة التقطت للملك المؤسس عام 1349 هـ قبيل إعلان توحيد البلاد بثلاث سنوات، حيث كان الملك عبدالعزيز يلقب وقتها بملك نجد والحجاز وملحقاتهما.
وأعيد رسم الصورة بالألوان ووضعت في منزل الملك سلمان في العاصمة الرياض، وهي خارج الصور الرسمية التي يظهر فيها الملك عبدالعزيز في الجهات الرسمية، وظهرت خلال انعقاد قمة العشرين التي أقيمت في ظروف غير اعتيادية.