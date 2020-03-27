عثر رجال الأمن بمحافظة صامطة التابعة لمنطقة جازان على كميات من المواد المحظورة المتنوعة بحوزة عدد من مخالفي أمر منع التجول، الذين جرى ضبطهم بعدد من نقاط الضبط الأمني بمداخل المحافظة ومراكزها والقرى التابعة لها.
وتضمنت المضبوطات، وفقاً لـ”الوطن”، كميات متنوعة من الحبوب المخدرة والمشروب المسكر وأسلحة بيضاء، بالإضافة لمبالغ نقدية، وأحيل جميع المخالفين إلى الجهات المختصة.
وفيما تواصل الجهات الأمنية بمحافظة صامطة تطبيق أمر منع التجول بالمحافظة والمراكز والقرى التابعة لها، وتحرير المخالفات بحق المضبوطين المتمثلة في الغرامة بـ10 آلاف ريال لكل مخالف، أشارت إلى تعاون أهالي المحافظة في تطبيق أمر منع التجول.
وفق “أخبار 24”.