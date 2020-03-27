قدّمت أخصائية تغذية علاجية مجموعة من النصائح لتجنب زيادة الوزن خلال فترة الجلوس بالمنزل، والتي تتزامن مع قرار منع التجول احترازياً بسبب فيروس “كورونا” الجديد.
وقالت أخصائية التغذية العلاجية فيفيان وهبي، إن تجنب زيادة الوزن خلال تلك الفترة يكون من خلال تنظيم أوقات النوم وتناول الطعام الصحي بأوقات محددة وممارسة الرياضة مدة لا تقل عن 20 دقيقة يومياً.
وأضافت خلال لقائها مع برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، أن الوجبات الصحية تشمل الفاكهة والخضراوات والمكسرات وبعض الأطعمة الأخرى المجهزة منزلياً، والابتعاد عن الأطعمة الجاهزة بالخارج. وفق “أخبار 24”.
وعن طرق زيادة المناعة، نصحت خبيرة التغذية بالإكثار من تناول الزبادي واللبن والألياف والحبوب مثل العدس والفول وغيرهما.
كيف نتجنب زيادة الوزن والابتعاد عن الأكلات الغير صحية خلال فترة الجلوس في المنزل.. إليكم نصائح د. فيفيان محمد وهبي – أخصائية تغذية علاجية#برنامج_سيدتي#خليجية pic.twitter.com/lxCDOkEXtS
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) March 26, 2020