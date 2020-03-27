بالفيديو.. تفاصيل جديدة بقضية “خاطفة الدمام”.. تورط 11 شخصاً جديداً وظهور مخطوفين آخرين

كشفت الإعلامية سحر أبوشاهين عن تفاصيل جديدة بقضية خاطفة الدمام، مشيرةً إلى أن أعداد المقبوض عليهم وصل إلى 11 شخصاً بالإضافة إلى المضبوطين في بداية القضية.
وقالت سحر أبوشاهين في مداخلة مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن القضية تحولت في الفترة الأخيرة من قضية خطف لثلاثة أطفال إلى قضية متنوعة الجرائم ويتورط فيها أشخاص من عدة مناطق.
وأضافت أن القضية تتنوع فيها الجرائم ويوجد بها شبكة من المتورطين، مشيرةً إلى أن القضية تخطت مسألة خطف الأطفال من أسرهم إلى التورط في حَبك قصص بوفاة بعض المخطوفين أمام أسرهم. حسب “أخبار 24”.
ونوهت إلى أن الأيام المقبلة ستكشف قصص مخطوفين آخرين بالقضية، لكن المشكلة ستكون في حمل هؤلاء هويات وطنية باسم أسر الخاطفين أو أسر جرى تسلمهم لهؤلاء الأطفال باتفاقات مع الخاطفين.
الصحافية #سحر_أبوشاهين تكشف لـ #برنامج_ياهلا تفاصيل جديدة ومرعبة عن خاطفة الدمام!
كنا نظن أنها قضية خطف 3 أطفال، فاكتشفنا أن الجرائم متعددة ومرعبة، وعدد المتورطين كبير في كل مناطق المملكة! pic.twitter.com/DL8PzNTnsg
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) March 26, 2020