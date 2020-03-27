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أخبار محلية > مصادر: الباصق على عربات التسوق ببلجرشي ينكر التهم الموجهة إليه.. و”النيابة” تستعين بالكاميرات
27/03/2020   11:36 ص

مصادر: الباصق على عربات التسوق ببلجرشي ينكر التهم الموجهة إليه.. و”النيابة” تستعين بالكاميرات

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أكدت مصادر أن الوافد الذي بصق على عربات التسوق في متجر ببلجرشي، أنكر جميع التهم الموجهة إليه والتي تعد جناية موجهة للتعزير.

وأوضحت المصادر أن النيابة العامة لجأت إلى الكاميرات الموجودة داخل السوق لكشف ملابسات الواقعة وتوثيقها، وذلك بعد أن أخذت أقوال المتهم عن بعد، كونه محتجزاً داخل مستشفى الملك فهد لثبوت إصابته بفيروس كورونا.

وأضافت المصادر وفقاً لـ “عكاظ”، أن الشهود على ارتكاب الجريمة والمبلغين عنها مواطن وابنته، مشيرةً إلى أن النيابة فتحت التحقيق الأوّلي مع المتهم كونه عرضة للوفاة في أي وقت.

يُشار إلى أن النيابة العامة أوضحت في وقت سابق، العقوبات المقررة على المتهم والتي تتفاوت وفق جسامة الجريمة وأثرها على الأفراد والمجتمع وتصل العقوبة فيها إلى القتل حرابة أو تعزيراً.

مصادر: الباصق على عربات التسوق ببلجرشي ينكر التهم الموجهة إليه.. و”النيابة” تستعين بالكاميرات

أخبار محلية
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