“التحالف” يعترض ويسقط طائرات “مسيرة” أطلقتها مليشيات الحوثي باتجاه أبها وخميس مشيط

أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير طائرات مسيرة أطلقتها مليشيات الحوثي الإرهابية من اليمن باتجاه المملكة.
وأوضح المتحدث باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف تمكنت صباح اليوم (الجمعة)، من اعتراض وتدمير طائرات بدون طيار أطلقتها المليشيا الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه الأعيان المدنية بمدينتي أبها وخميس مشيط.
فيديو | التحالف يدمر طائرات بدون طيار أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه مدينتي #أبها و #خميس_مشيط#الإخبارية pic.twitter.com/To0DfValHV
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 26, 2020
وفق “أخبار 24”.