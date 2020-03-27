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أخبار محلية > “التحالف” يعترض ويسقط طائرات “مسيرة” أطلقتها مليشيات الحوثي باتجاه أبها وخميس مشيط
27/03/2020   11:34 ص

“التحالف” يعترض ويسقط طائرات “مسيرة” أطلقتها مليشيات الحوثي باتجاه أبها وخميس مشيط

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أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير طائرات مسيرة أطلقتها مليشيات الحوثي الإرهابية من اليمن باتجاه المملكة.

وأوضح المتحدث باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف تمكنت صباح اليوم (الجمعة)، من اعتراض وتدمير طائرات بدون طيار أطلقتها المليشيا الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه الأعيان المدنية بمدينتي أبها وخميس مشيط.

وفق “أخبار 24”.

“التحالف” يعترض ويسقط طائرات “مسيرة” أطلقتها مليشيات الحوثي باتجاه أبها وخميس مشيط

أخبار محلية
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