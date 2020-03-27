لاعب هولندي يستفيق من غيبوبة دامت نحو 3 سنوات

استعاد لاعب كرة القدم الهولندي ذو الأصول المغربية عبدالحق نوري، وعيه وأفاق من غيبوبة استمرت لمدة 3 سنوات، كان قد تعرّض لها عام 2017.
وأكد شقيق لاعب نادي أياكس أمستردام في تصريحات تلفزيونية أن شقيقه عاد إلى المنزل وهو الآن بصحة جيدة، لكنه أشار إلى أن شقيقه لا يستطيع سوى تحريك حاجبيه.
يذكر أن نوري (22 عاماً) قد دخل في غيبوبة إثر تعرضه لسكتة دماغية خلال مباراة ودية بين فريقه وفريق فيردر بريمن الألماني. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن هناك شائعات قد سارت عن وفاة صاحب الـ22 عامًا في الأشهر الماضية، ولكن بتأكيدات من أياكس والعائلة فإن نوري يتعافى ولا يزال يقاتل من أجل الحياة.