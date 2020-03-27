لماذا يستهدف “كورونا” الرجال أكثر من النساء؟.. عوامل تفسر الظاهرة

أرجعت دراسات حديثة استهداف فيروس “كورونا” الجديد للرجال أكثر من النساء إلى عدة عوامل سلوكية وبيولوجية.
وأوضحت الدراسات، أن فيروس كورونا الجديد يُميز العمر والجنس أيضاً، فقد بلغت نسبة وفيات الرجال بالمرض في الصين 2.8 %، مقارنة بـ 1.7 % عند النساء، كما تأكد هذا الأمر بقراءة وضع المرض بفرنسا وألمانيا وإيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية وإسبانيا.
ونوهت الدراسات وفقاً لـ”الجارديان” البريطانية، إلى أن فرضية التدخين قد تكون سبباً في انتشار المرض بين الرجال، إلى جانب العوامل السلوكية المختلفة بين الجنسين؛ كون الرجال أقل في طلب الرعاية وأكثر عرضة لتجاهل النصائح الصحية عن السيدات.
ولفتت إلى أن هناك عوامل بيولوجية لتلك الظاهرة، خاصةً أن الرجال لديهم استجابات مناعية مضادة للفيروسات أقل تجاه مجموعة من الأمراض المعدية، بالإضافة إلى اختلاف الهرمونات فالهرمون الأنثوي أكثر استجابة مضادة لفيروسات الخلايا المناعية من هرمونات الرجال.