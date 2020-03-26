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أخبار محلية > التحقيق مع “الباصق” على النقود بتهمة إشاعة الذعر بعد ثبوت خلوه من الفيروس
26/03/2020   10:00 م

التحقيق مع “الباصق” على النقود بتهمة إشاعة الذعر بعد ثبوت خلوه من الفيروس

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كشفت مصادر أن الرجل الذي ظهر في فيديو وهو يبصق في كيس عملات معدنية سليم من فيروس كورونا بعد ظهور نتائجه المخبرية، وأنه أحيل للتحقيق بسبب بث الرعب والبصق على الكمامات والنقود المعدنية التي كانت بحوزته.

وكانت مديرية الشؤون الصحية بالطائف قد أخذت عينة مخبرية منه بعد تداول مقطع الفيديو، حيث أُرسلت للتحليل، وفقاً لـ “عكاظ”، وأظهرت النتائج أنه سليم من الفيروس، فيما تم إغلاق محل الدواجن الذي كان يعمل به، بعد تعقيمه ومصادرة ما به.

يُذكر أن النيابة العامة كانت قد وجهت بعد تداول المقطع بالقبض عليه حتى ظهور النتائج المخبرية للعينة الخاصة به، لمعرفة مدى إصابته بالفيروس من عدمه.

التحقيق مع “الباصق” على النقود بتهمة إشاعة الذعر بعد ثبوت خلوه من الفيروس

أخبار محلية
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