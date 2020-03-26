نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “الصحة”: 23 حالة إصابة بـ”كورونا” للممارسين الصحيين.. ولا تفشي في مواقع أعمالهم
26/03/2020   9:59 م

“الصحة”: 23 حالة إصابة بـ”كورونا” للممارسين الصحيين.. ولا تفشي في مواقع أعمالهم

+ = -
885

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي أن إجمالي عدد الحالات المصابة بالفيروس للممارسين الصحيين بلغ 23 حالة من إجمالي 1012 مصاباً.

ونفى العبد العالي في المؤتمر الصحفي اليومي للكشف عن مستجدات فيروس كورونا، وجود تفشي للعدوى في المنشآت الصحية التي يعمل بها الممارسون، باستثناء منشأة واحدة في القطاع الخاص بالرياض سبق وأُعلن عنها وتمت السيطرة على التفشي وأغلقت.

يُذكر أن “الصحة” أعلنت اليوم عن تسجيل 112 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وحالة وفاة لمقيم في المدينة المنورة، فيما تعافت 4 حالات ليصبح مجموع الحالات المتعافية 33 حالة. وفق “أخبار 24”.

“الصحة”: 23 حالة إصابة بـ”كورونا” للممارسين الصحيين.. ولا تفشي في مواقع أعمالهم

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885094513.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.