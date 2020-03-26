“الصحة”: 23 حالة إصابة بـ”كورونا” للممارسين الصحيين.. ولا تفشي في مواقع أعمالهم

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي أن إجمالي عدد الحالات المصابة بالفيروس للممارسين الصحيين بلغ 23 حالة من إجمالي 1012 مصاباً.
ونفى العبد العالي في المؤتمر الصحفي اليومي للكشف عن مستجدات فيروس كورونا، وجود تفشي للعدوى في المنشآت الصحية التي يعمل بها الممارسون، باستثناء منشأة واحدة في القطاع الخاص بالرياض سبق وأُعلن عنها وتمت السيطرة على التفشي وأغلقت.
يُذكر أن “الصحة” أعلنت اليوم عن تسجيل 112 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وحالة وفاة لمقيم في المدينة المنورة، فيما تعافت 4 حالات ليصبح مجموع الحالات المتعافية 33 حالة. وفق “أخبار 24”.