“التخصصات الصحية” تُمدد تسجيل الممارسين الصحيين وتكتفي بساعات التعليم الطبي ضمن مبادرة “امتنان”

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، إطلاق مبادرة “امتنان” التي تتضمن تمديد تسجيل الممارسين الصحيين الذين ينتهي تسجيلهم المهني في الشهور من أبريل وحتى يوليو من العام الجاري، والاكتفاء بعدد ساعات التعليم الطبي المستمر التي حصلوا عليها لغرض تجديد التسجيل للطلبات المقدمة من 1 أبريل حتى نهاية ديسمبر 2020م.
وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة فهد القثامي، أن هذه المبادرة تأتي تقديراً من الهيئة للجهود العظيمة التي يقوم بها الممارس الصحي في التصدي لجائحة فايروس كورونا COVID-19 وسعيًا في التيسير على الممارسين الصحيين في القيام بعمليات التجديد من غير التنازل عن المعايير المهنية التي تضمن سلامة الممارسة الصحية.
ونوّه إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها الممارسون الصحيون في التصدي لفايروس كورونا وحماية المجتمع من المرض، لافتاً إلى أن الهيئة تقف إلى جانب الممارسين الصحيين وتسعى إلى تذليل العقبات أمامهم لتسهيل تأديتهم لواجبهم في خدمة وطنهم ومجتمعهم. وفق “أخبار 24”.
وقدّم “القثامي” شكره باسم الهيئة لكل أبطال الصحة الذين يقضون يومهم في الميدان، داعياً الله عز وجل أن يسدد خطاهم ويحفظ بلادنا الغالية وأن يديم على وطننا أمنه واستقراره ورخاءه.