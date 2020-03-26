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أخبار محلية > ” الموارد البشرية” تسمح بإعارة الأيدي العاملة بين منشآت القطاع الخاص بصرف النظر عن النشاط
26/03/2020   9:56 م

” الموارد البشرية” تسمح بإعارة الأيدي العاملة بين منشآت القطاع الخاص بصرف النظر عن النشاط

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كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إتاحة خدمة إعارة العاملين عبر برنامج “أجير” لمنشآت القطاع الخاص دون اشتراط لنوع النشاط التجاري للمنشآت.

جاء ذلك ضمن المبادرات التي أعلنت عنها الوزارة بالتزامن مع الوضع الراهن، ما يساهم في تسهيل عمل المنشآت، وإتاحة فرص الاستفادة من الأيدي العاملة المتوافرة في سوق العمل، ومساعدة القطاعات المحتاجة حالياً، من خلال الرابط: https://ajeer.qiwa.sa/

وأكدت الوزارة على أن القرار يهدف إلى توفير الكوادر للقطاعات التي تشهد طلباً عالياً على الأيدي العاملة خلال هذه الفترة، ويسهم في تخفيف المصاريف على القطاعات التي يقل الطلب عليها من خلال إعارة العاملين فيها للمنشآت ذات الطلب العالي. وفق “أخبار 24”.

” الموارد البشرية” تسمح بإعارة الأيدي العاملة بين منشآت القطاع الخاص بصرف النظر عن النشاط

أخبار محلية
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