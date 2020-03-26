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أخبار محلية > بالفيديو.. في أقل من أسبوع.. فريق سعودي ينجح في تشغيل أول قمة افتراضية لمجموعة العشرين
26/03/2020   9:55 م

بالفيديو.. في أقل من أسبوع.. فريق سعودي ينجح في تشغيل أول قمة افتراضية لمجموعة العشرين

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نشرت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) مقطع فيديو لفريق التحكم الذي تولى تشغيل أول قمة عالمية افتراضية لمجموعة العشرين.

وظهر الفريق في المقطع وهو يحتفل بنجاحه في التشغيل بعد انتهاء أعمال القمة.

ومن جهته، قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبد الله السواحة إن الفريق عمل بدعم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وتوجيهاته. وفق”أخبار 24″.

وأضاف السواحة أن الفريق المكون من هيئة البيانات ووزارة الاتصالات كتب التاريخ بتشغيله للقمة في أقل من أسبوع واحد.

بالفيديو.. في أقل من أسبوع.. فريق سعودي ينجح في تشغيل أول قمة افتراضية لمجموعة العشرين

أخبار محلية
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