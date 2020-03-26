صور جوية لطرق وشوارع الرياض بعد تطبيق قرار منع التجول من الساعة الثالثة

وثقت صور جوية طرق العاصمة الرياض وشوارعها عصر اليوم (الخميس) مع بدء منع التجول من الساعة الثالثة عصراً وحتى السادسة صباحاً، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
وأظهرت صور الطرق الرئيسية والشوارع والميادين بالمنطقة مدى الاستجابة الفعلية من الجميع لأمر منع التجول، والالتزام العالي من قبل المواطنين والمقيمين في التقيد بمنع التجول استشعاراً بمسؤولياتهم لخطط المملكة في احتواء الفيروس في جميع مناطق المملكة.
كما أظهرت الانتشار الأمني في الطرق الرئيسية والشوارع والمنافذ المؤدية للرياض بمختلف الاتجاهات خارج النطاق العمراني لتطبيق أمر منع التجول الذي جرى تقديمه ليبدأ من الساعة الثالثة بدلاً من السابعة.
وفق “أخبار 24”.