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أخبار محلية > متحدث الصحة: المعزولون قرابة 13 ألف حالة.. موزعين على مواقع العزل الصحي والمنازل
26/03/2020   6:45 م

متحدث الصحة: المعزولون قرابة 13 ألف حالة.. موزعين على مواقع العزل الصحي والمنازل

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أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي اليوم (الخميس) أن عدد المعزولين صحياً قرابة 13 ألف حالة.

وأضاف في المؤتمر الصحفي اليومي للكشف عن مستجدات فيروس كورونا “كوفيد 19” أن الحالات المعزولة تنقسم إلى 4 آلاف في العزل الصحي و9 آلاف في العزل المنزلي والجميع تقدم لهم الرعاية الطبية.

وجدد العبد العالي التأكيد للجميع بالتزام التعليمات بالبقاء بالمنزل والبعد عن التجمعات، وغسل اليدين والبعد عن المصافحة. وفق “أخبار 24”.

وكانت الصحة قد أعلنت عن تسجيل 112 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتسجيل حالة وفاة لمقيم في المدينة المنورة، فيما تعافت 4 حالات ليصبح مجموع الحالات المتعافية 33حالة.

متحدث الصحة: المعزولون قرابة 13 ألف حالة.. موزعين على مواقع العزل الصحي والمنازل

أخبار محلية
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