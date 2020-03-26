أعلنت وزارة الصحة اليوم (الخميس) تسجيل 112 حالة إصابة بفيروس “كورونا”، وحالة وفاة واحدة جديدة ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 3 حالات.
وقال متحدث الصحة محمد العبدالعالي في مؤتمر صحفي اليوم إن عدد حالات الإصابة وصل إلى 1012 حالة، مبيناً أن 100 من حالات الإصابة الجديدة كانت مخالطة لحالات مصابة سابقة، لافتاً إلى تعافي 4 حالات جديدة.
فيديو عاجل | متحدث #الصحة: عدد الحالات الجديدة المصابة بـ #فيروس_كورونا 112 حالة #الإخبارية_عاجل pic.twitter.com/JHGoLg2oTB
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 26, 2020
وفق “أخبار 24”.