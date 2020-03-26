كلمة خادم الحرمين في قمة مجموعة العشرين الاستثنائية

بدأت اليوم الخميس أعمال قمة العشرين الافتراضية، لمكافحة وباء كورونا برئاسة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وقال خادم الحرمين في مستهل أعمال القمة: “إننا نعقد اجتماعنا هذا تلبيةً لمسؤوليتنا كقادة أكبر اقتصادات العالم، لمواجهة جائحة كورونا التي تتطلب منا اتخاذ تدابير حازمة على مختلف الأصعدة”.
وأضاف: “لا تزال هذه الجائحة تخلف خسائر في الأرواح البشرية وتلحق المعاناة بالعديد من مواطني دول العالم، وهنا أود أن أقدم لكل الدول حول العالم ومواطنيهم خالص العزاء والمواساة في الخسائر البشرية التي تسببت بها هذه الجائحة، مع تمنياتنا للمصابين بالشفاء العاجل”.
وتابع: “تأثير هذه الجائحة قد توسع ليشمل الاقتصادات والأسواق المالية والتجارة وسلاسل الإمداد العالمية، مما تسبب في عرقلة عجلة التنمية والنمو، والتأثير سلباً على المكاسب التي تحققت في الأعوام الماضية”.
وأكد الملك أن هذه الأزمة الإنسانية تتطلب استجابة عالمية، مؤكدا أن العالم يُعول علينا للتكاتف والعمل معاً لمواجهتها، ويجب أن نأخذ على عاتقنا جميعاً مسؤولية تعزيز التعاون في تمويل أعمال البحث والتطوير سعياً للتوصل إلى لقاح لفيروس كورونا، وضمان توفر الإمدادات والمعدات الطبية. وفق “أخبار 24”.
وأبان أن المملكة، بادرت بالعمل مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات المتخصصة لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد وضمان سلامة الأفراد، مضيفا أنه ينبغي علينا تقوية إطار الجاهزية العالمية لمكافحة الأمراض المعدية التي قد تتفشى مستقبلًا.
وشدد على أن المملكة تُثمن الإجراءات الفعالة التي اتخذتها الدول في هذا الصدد. كما تؤكد دعمها الكامل لمنظمة الصحة العالمية في تنسيقها للجهود الرامية إلى مكافحة هذه الجائحة.
فيديو عاجل | كلمة #الملك_سلمان خلال ترؤسه القمة الاستثنائية لمجموعة العشرين لمواجهة #فيروس_كورونا
#G20SaudiArabia
#G20VirtualSummit
#مجموعة_العشرين_في_السعودية#الإخبارية pic.twitter.com/jADgMGMua3
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 26, 2020