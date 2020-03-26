وثَّقت مشاهدُ التجاوبَ السريعَ لسكان مكة المكرمة مع قرار تقديم منع التجول ليكون من الثالثة عصراً وحتى السادسة صباحاً، بعدما كان من السابعة مساءً، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس “كورونا”.
وأظهرت اللقطات الشوارع والطرق الرئيسية في العاصمة المقدسة خالية من المارة في الساعات الأولى لتطبيق القرار، وسط تواجد للدوريات الأمنية لرصد المخالفين للقرار.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وافق على اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية الإضافية، تضمنت تقديم وقت بدء منع التجول إلى الساعة الثالثة عصراً في (الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة).
مشاهد خاصة للعربية بأول دقائق من فرض منع التجول من الثالثة عصرا في مكة المكرمة
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— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) March 26, 2020
وفق “أخبار 24”.