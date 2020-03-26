بالفيديو.. “متحدث التجارة”: عروض وخصومات للطلب عن طريق “الأون لاين” لتجنب الزحام

جدد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبد الرحمن الحسين دعوته للمواطنين والمقيمين إلى استخدام تطبيقات التوصيل والاستفادة مما تقدمه من عروض وتخفيضات.
وقال الحسين في المؤتمر اليومي للكشف عن مستجدات مواجهة “كورونا” إن الوزارة عقدت اجتماعاً مع كبرى شركات التوصيل وسيكون هناك عروض وخصومات وتخفيضات للطلب عن طريق هذه التطبيقات لتجنب الزحام ورفع الوعي الصحي.
وأكد المتحدث أن الوزارة ستضرب بيدٍ من حديد لكل من يتلاعب بالأسعار، والغرامة تصل إلى عشرة ملايين ريال، أو ثلاثة أضعاف الأرباح، من أجل الحفاظ على حقوق المستهلكين.
#عاجل_السعودية | المتحدث الرسمي باسم #وزارة_التجارة : سيكون هناك عروض وخصومات للطلب عن طريق -الأون لاين- قادمة، لتجنب الزحام.#كلنا_مسؤول. pic.twitter.com/3MPhJH9JGH
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) March 26, 2020
#عاجل_السعودية | المتحدث الرسمي باسم #وزارة_التجارة : سنضرب بيدٍ من حديد لكل من يتلاعب بالأسعار، والغرامة تصل إلى عشرة ملايين ريال، أو ثلاثة أضعاف الأرباح.
#كلنا_مسؤول. pic.twitter.com/swUYbe1xTU
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) March 26, 2020
وفق “أخبار 24”.