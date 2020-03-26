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أخبار محلية > بالفيديو.. “متحدث التجارة”: عروض وخصومات للطلب عن طريق “الأون لاين” لتجنب الزحام
26/03/2020   6:41 م

بالفيديو.. “متحدث التجارة”: عروض وخصومات للطلب عن طريق “الأون لاين” لتجنب الزحام

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جدد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبد الرحمن الحسين دعوته للمواطنين والمقيمين إلى استخدام تطبيقات التوصيل والاستفادة مما تقدمه من عروض وتخفيضات.

وقال الحسين في المؤتمر اليومي للكشف عن مستجدات مواجهة “كورونا” إن الوزارة عقدت اجتماعاً مع كبرى شركات التوصيل وسيكون هناك عروض وخصومات وتخفيضات للطلب عن طريق هذه التطبيقات لتجنب الزحام ورفع الوعي الصحي.

وأكد المتحدث أن الوزارة ستضرب بيدٍ من حديد لكل من يتلاعب بالأسعار، والغرامة تصل إلى عشرة ملايين ريال، أو ثلاثة أضعاف الأرباح، من أجل الحفاظ على حقوق المستهلكين.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. “متحدث التجارة”: عروض وخصومات للطلب عن طريق “الأون لاين” لتجنب الزحام

أخبار محلية
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