نجم الأهلي السابق ينتقد سهر اللاعبين

اعترف محمد السويلم نجم أهلي جدة السابق، أن بعض اللاعبين السعوديين ينجذبون نحو السهر، مشيدًا في الوقت نفسه بالإجراءات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا.
وقال السويلم في تصريحات لقناة 24 الرياضية “بعض اللاعبين يعشقون السهر ومدخنون درجة أولى، هذا أمر واقع”.
وأضاف “عند التعامل مع هؤلاء، يجب وضع برنامج تدريبي خاص لهم ومدة زمنية كافية لإخراج أفضل ما لديهم”.
وتابع “اللاعبون في السعودية ينقسمون إلى قسمين، موهوب تعطيه جرعات بدنية ويصنع لك الفارق، والآخر مصنوع ومعه العامل البدني عنصر مهم وينعكس عليه داخل الملعب، وإذا افتقده سيكون تأثيره سلبيا على الفريق”. وفق “أخبار 24 “.
ونوه “هناك دور كبير لوزارة الإعلام في توعية المجتمع بشأن الفرق بين الأنفلونزا وفيروس كورونا، وطرق الوقاية من الوباء”.
وأتم “المواطن رجل الأمن الأول، ثقتنا في الله كبيرة، الإجراءات الاحترازية أمر جميل يدعو للفخر والاعتزاز”.