بالفيديو.. أمين اللجنة الأوليمبية السابق يقترح هذا الموعد لاستكمال الدوري في المملكة

اقترح أمين اللجنة الأوليمبية السعودية السابق محمد المسحل، عودة منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في نهاية شهر أغسطس المقبل، أي بعد انتهاء موسم الحج المقبل.
وأوضح المسحل في لقائه ببرنامج “الدوري مع وليد” على قناة “SBC”، أن العالم الآن يمر بأزمة نتمنى أن تنتهي سريعاً، مشيراً إلى أن الموعد الذي اقترحه مناسب؛ لأنه يعطي فترة كافية للأندية من أجل الإعداد للموسم الجديد.
وشدد على ضرورة تنحية ألوان الأندية خلال هذه الأزمة في بحثنا عن حل، معبراً عن رفضه لفكرة إلغاء الموسم لأن ذلك قد يعرّض الأندية لأزمات مادية.
#الدوري_مع_وليد | محمد المسحل – رئيس إدارة المنتخبات سابقًا : موقع الفيفا يؤثر على كل قراراتها .. لا أتوقع ألغاء الموسم .. واقترح استمرار الدوري ليكون فترة اعداد للموسم الجديد.. #SBC pic.twitter.com/0zaeR87OaO
— #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) ٢٥ مارس ٢٠٢٠
وفق “أخبار 24”.