صحة الشرقية: فحوص كورونا على مدار الساعة.. ونصدر ما يقارب 900 نتيجة يوميًا

أوضحت مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية أن إدارة وبنوك الدم بها، بدأت العمل على استقبال عينات فحص فيروس كورونا المستجد منذ 14 مارس الجاري، وبلغ عدد الحالات المفحوصة أكثر من 5000 عينة للمخالطين والعائدين من الدول الموبوءة بـ (كوفيد-19).
وأشارت إلى أن فحص العينات يتم على مدار الساعة، فيما تصدر من 700 إلى 900 نتيجة يوميًا.
وأضافت المديرية، أن قسم فحص عينات فيروس كورونا يتكون من ثلاثة أجهزة سعة كل جهاز 96 عينة، يستغرق إظهار النتائج من أربع ساعات إلى ست ساعات وتصدر النتائج عن طريق الأطباء وتوضع في برنامج “حصن”، الذي يتبع وزارة الصحة للاطلاع عليه من قبل المسؤولين. وفق “أخبار 24”.
وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت ظهور نتائج مخبرية تؤكد تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) لمواطن قادم من إيران عبر مملكة البحرين، في الثاني من مارس الجاري.