ولي العهد يعزي البرهان في وفاة وزير الدفاع السوداني

وجه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز برقية عزاء لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان، في وفاة وزير الدفاع السوداني الفريق الأول الركن جمال عمر محمد إبراهيم.
وقال ولي العهد في برقيته: “تلقيت نبأ وفاة معالي الفريق الأول الركن جمال عمر محمد إبراهيم وزير الدفاع رحمه الله، وأبعث لسيادتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب”.
وكانت الحكومة الانتقالية السودانية أعلنت وفاة وزير الدفاع السوداني الفريق الأول الركن جمال عمر فجر أمس الأربعاء بمدينة جوبا عاصمة دولة جنوب السودان.