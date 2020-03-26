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أخبار محلية > خفض الإنارة بشوارع الشرقية أثناء ساعات منع التجول بنسبة 50% لترشيد استهلاك الطاقة
26/03/2020   1:24 م

خفض الإنارة بشوارع الشرقية أثناء ساعات منع التجول بنسبة 50% لترشيد استهلاك الطاقة

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بدأت أمانة المنطقة الشرقية في تنفيذ مبادرتها لـ”ترشيد استهلاك الطاقة”، وذلك بخفض الاستهلاك أثناء ساعات منع التجول في جميع بلديات المنطقة، للحفاظ على البيئة وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة الكهربائية والموارد الطبيعية.

وتتضمن مبادرة “ترشيد استهلاك الطاقة”، وفقاً لـ”اليوم”، خفض الإنارة بنسبة 50% بعدد من الشوارع الرئيسية في عددٍ من مدن ومحافظات المنطقة.

بدوره أوضح أمين عام المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، أن المبادرة أسهمت في توفير كمية كبيرة من الطاقة الكهربائية، وخفض الانبعاثات الكربونية، مشيراً إلى أن المبادرة ستشمل خفض الإنارة بنسبة 70% في كافة الحدائق والمنتزهات والواجهات البحرية والساحات البلدية.

يذكر أن أمانة الشرقية أنهت مؤخراً استبدال المصابيح التقليدية بـ117 ألف مصباح من نوع “ليد”، بشوارع الدمام والخبر والظهران، كمرحلة أولى من مشروع خفض استهلاك الطاقة، لتوفير 150 جيجا واط من الاستهلاك السنوي للكهرباء بنسبة 78% سنويا، وتوفير نحو 102 ألف طن من الانبعاثات الكربونية، ما يعادل زراعة 1.7 مليون شجرة.

خفض الإنارة بشوارع الشرقية أثناء ساعات منع التجول بنسبة 50% لترشيد استهلاك الطاقة

أخبار محلية
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