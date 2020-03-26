ألزمت أمانة العاصمة المقدسة الأسواق المركزية والمحلات التجارية الكبرى بوضع شريط لاصق على الأرضيات لتحديد مسافات آمنة بين المتسوقين.
وقالت الإدارة العامة لشؤون البلديات بالأمانة إن ذلك يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس “كورونا” المستجدّ.
وكانت الأمانة شددت في وقت سابق على المحلات التجارية والأسواق المركزية والمنشآت المتعلقة بالصحة العامة بتوفير المعقمات عند المداخل الرئيسة وأماكن التجمعات ودورات المياه، وكذلك تعقيم الأرضيات والأسطح وعربات التسوق بشكل مستمر، وذلك لمنع انتشار الفيروس.
وفق “أخبار 24”.