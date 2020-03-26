ابتداءً من عصر اليوم.. منع الدخول والخروج من مناطق المملكة

قالت الإدارة العامة للقوات الخاصة لأمن الطرق إنه سيتم ابتداءً من الساعة الثالثة عصر اليوم (الخميس)، وحتى انتهاء مدة منع التجول، منع سكان مناطق المملكة الثلاث عشرة من الخروج منها أو الانتقال لمنطقة أخرى.
وأوضحت أنه سيتم منع الدخول والخروج من مدينة الرياض، من مراكز الضبط الأمني المتواجدة، بطريق القصيم، وسعد، وطريق ديراب، وصلبوخ سلطانة، والقدية، وطريق الخرج، بالإضافة إلى استحداث نقاط أمنية في كل من طريق الخرج القديم ورماح.
وأشارت إلى أنه سيتم أيضا منع الدخول والخروج في مكة، عند مركز الشميسي بطريق جدة السريع، وطريق جدة القديم، وسبوحة السيل، والكعكية، والكر، والنوارية، والطرق الفرعية الداخلة إلى مكة، وفي المدينة المنورة، عند مراكز الضبط الأمني بطريق مكة (الهجرة)، وطريق ينبع (الفريش)، والقصيم السريع (الحار)، بالإضافة إلى طريق مدينة القصيم القديم. وفق “أخبار 24”.
وشددت على أن تعاون المواطنين والمقيمين في تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا سيكون له أثر بالغ في ضمان سلامة الجميع.