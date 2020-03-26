دعت المديرية العامة للجوازات ووزارة الحج والعمرة، المعتمرين المتأخرين عن المغادرة للمسارعة بالتسجيل على رابط الإعفاء من الغرامات والالتزامات القانونية المترتبة على التأخر.
وأوضحت أن فترة الإعفاء من الغرامات تنتهي بعد غد السبت 4 شعبان الموافق 28 مارس الجاري، داعية الجميع للاستفادة من الفرصة لإنهاء إجراءاتهم للمغادرة.
وكانت وزارة الحج والعمرة، أوضحت الإثنين الماضي أن العقوبات النظامية بحدّها الأعلى ستُطبق على المعتمرين الذين لم يستفيدوا من فترة الإعفاء، لافتة إلى أن الجهات المختصة ستتولى تأمين وسيلة النقل إلى بلد المعتمر.
وفق “أخبار 24”.