الشيخ #الجعيدي يعلن تأمين المياه للصحة و الجهات الأمنية #بالخرج على مدار الساعة

وضع رجل الأعمال الشيخ صالح بن حمود الجعيدي صاحب مؤسسة صالح بنحمود الجعيدي و أبنائه لتوريد المياه العادية و تأمين الأشياب بمحافظة الخرج تحت تصرف وزارة الصحة و الجهات الأمنية بمختلف قطاعاتها بالمحافظة لتأمين المياه لهم على مدار الساعة ضمن مبادرات المؤسسة في إطار الحراك الكبير الذي ينتظم المملكة لمكافحة الجائحة.و طريق التواصل :
0505101090
0555551615
0506269793
هذا وأوضح الشيخ صالح بن حمود الجعيدي بأن ذلك تشكل انسجاما مع الملحمة الكبرى التي تشهدها المملكة بمختلف القطاعات وبقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، معتبرا أن ذلك ترابطا ليس بالغريب على هذه البلاد المباركة لمكافحة الأوبئة.
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