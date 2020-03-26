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أخبار محلية > الجهات المختصة تنصح بالتسوق صباحاً من الساعة 6 وحتى الـ 11 لهذا السبب
26/03/2020   7:38 ص

الجهات المختصة تنصح بالتسوق صباحاً من الساعة 6 وحتى الـ 11 لهذا السبب

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نصحت عدة جهات تابعة لوزارة الداخلية، المواطنين والمقيمين الراغبين في التسوق في الصباح بعد قرار منع التجول، بأن تكون فترة التسوق ما بين الساعة السادسة والـ 11 صباحاً.

وأوضحت الجهات المعنية، أن التسوق صباحاً في هذا التوقيت يخفف من الازدحام ويساهم في تطبيق خطط الحد من انتشار فيروس “كورونا”، ناصحة كذلك بالتسوق عبر التطبيقات الإلكترونية في أي وقت.

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد أصدر أمراً بمنع التجول في كل مدن المملكة بدءاً من الساعة السابعة مساءً وحتى السادسة صباحاً، وتقديم فترة المنع في مدن الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة لتبدأ في الثالثة عصراً. وفق “أخبار 24”.

الجهات المختصة تنصح بالتسوق صباحاً من الساعة 6 وحتى الـ 11 لهذا السبب

أخبار محلية
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