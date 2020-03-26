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أخبار محلية > بالفيديو.. استشاري ينصح بعدم استخدام القفازات طول الوقت وعدم ارتداء الكمامة بهذه الطريقة
26/03/2020   7:38 ص

بالفيديو.. استشاري ينصح بعدم استخدام القفازات طول الوقت وعدم ارتداء الكمامة بهذه الطريقة

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نصح الاستشاري في الأمراض المعدية نايف العتيبي، بعدم ارتداء القفازات طول الوقت للوقاية من فيروس “كورونا” الجديد، وعدم ارتداء الكمامة الطبية دون تغطية الفم والأنف كما يفعل الكثيرون.

وقال الدكتور العتيبي في لقائه مع برنامج “تم” على قناة “SBC”، إن ارتداء القفازات بشكل مستمر يعطي شعوراً زائفاً بالأمان، لأن هناك بعض الاختراقات، منها أن يدخل الشخص يده إلى جيبه ويمسك جواله وهو مرتدي القفاز، فقد يكون القفاز ملوثاً وبالتالي ينتقل الفيروس إلى الجوال ما قد يسبب العدوى.

وأضاف أن بعض الأشخاص حينما يرتدون الكمامة الطبية ينزلونها إلى أسفل الذقن ويكشفون الفم والأنف وهذه الطريقة شديدة الخطورة، لأن الجهة الخارجية للكمامة قد تكون ملوثة بالرذاذ وعند إنزال الكمامة يمكن أن ينتقل الفيروس إلى الأنف، كما أن لمسها باليد باستمرار يمكن أن ينقل الفيروس عن طريق اليد. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن الكمامة تلبس فقط إذا كان الشخص مصاباً بالفيروس وتستبدل حينما تبتل لأنها حينها تفقد ميزتها في الحماية، كما تلبس أيضاً في حال كان الشخص مخالطاً لأشخاص مصابين وعليه غسل يديه جيداً عند نزعها.

بالفيديو.. استشاري ينصح بعدم استخدام القفازات طول الوقت وعدم ارتداء الكمامة بهذه الطريقة

أخبار محلية
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