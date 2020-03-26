نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار المناطق > بالصور.. “التجارة” تنفذ نحو 800 جولة خلال يومين على المنشآت التجارية بالشرقية
26/03/2020   7:36 ص

بالصور.. “التجارة” تنفذ نحو 800 جولة خلال يومين على المنشآت التجارية بالشرقية

+ = -
820

نفذت الفرق الرقابية بوزارة التجارة في المنطقة الشرقية خلال اليومين الماضيين، أكثر من 790 جولة على المنشآت التجارية المستثناة من قرار منع التجول، للتأكد من استمرارية الأعمال المقدمة للمستهلك.

وشملت الجولات كلاً من البقالات، والهايبر ماركت، ومحال بيع الخضراوات والفواكه، ومحال بيع الدواجن واللحوم، ومحال بيع الأسماك، والمخابز، ومحطات الوقود.

وأكدت وزارة التجارة أن وتيرة العمل في هذه المنشآت تسير بشكل طبيعي من حيث وفرة السلع والمخزون وتدفق إمدادات السلع الضرورية والتموينية.

وحثت الوزارة المواطنين والمقيمين على استخدام تطبيقات التوصيل الإلكترونية لطلب احتياجاتهم من مواد تموينية واستهلاكية خلال فترة السماح بالتجول أيضاً، وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى؛ حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين.

"التجارة" تنفذ نحو 800 جولة خلال يومين على المنشآت التجارية بالشرقية

"التجارة" تنفذ نحو 800 جولة خلال يومين على المنشآت التجارية بالشرقية

وفق “أخبار 24”.

بالصور.. “التجارة” تنفذ نحو 800 جولة خلال يومين على المنشآت التجارية بالشرقية

أخبار المناطق
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885094393.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.