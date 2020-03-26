بالصور.. “التجارة” تنفذ نحو 800 جولة خلال يومين على المنشآت التجارية بالشرقية

نفذت الفرق الرقابية بوزارة التجارة في المنطقة الشرقية خلال اليومين الماضيين، أكثر من 790 جولة على المنشآت التجارية المستثناة من قرار منع التجول، للتأكد من استمرارية الأعمال المقدمة للمستهلك.
وشملت الجولات كلاً من البقالات، والهايبر ماركت، ومحال بيع الخضراوات والفواكه، ومحال بيع الدواجن واللحوم، ومحال بيع الأسماك، والمخابز، ومحطات الوقود.
وأكدت وزارة التجارة أن وتيرة العمل في هذه المنشآت تسير بشكل طبيعي من حيث وفرة السلع والمخزون وتدفق إمدادات السلع الضرورية والتموينية.
وحثت الوزارة المواطنين والمقيمين على استخدام تطبيقات التوصيل الإلكترونية لطلب احتياجاتهم من مواد تموينية واستهلاكية خلال فترة السماح بالتجول أيضاً، وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى؛ حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين.
وفق “أخبار 24”.