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أخبار محلية > بالفيديو.. استشاري جراحة سمنة يوضح سبب حدوث حالات وفاة بعد عمليات تكميم المعدة
26/03/2020   7:35 ص

بالفيديو.. استشاري جراحة سمنة يوضح سبب حدوث حالات وفاة بعد عمليات تكميم المعدة

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أوضح استشاري في جراحة المناظير والسمنة يدعى رامي باسردة، السبب وراء وجود حالات وفاة لبعض الأشخاص بعد إجرائهم عمليات تكميم المعدة لإنقاص أوزانهم.

وقال باسردة في لقائه مع برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، إن نسبة الوفيات تكون في حالات معينة ولا بد أن تدرس كل حالة على حدة، لأن الأسباب مختلفة، مبيناً أن عملية التكميم في حد ذاتها لا تسبب الوفاة.

وأضاف أنه قد يحدث للمريض مضاعفات بعد العملية تتطور وتهمل لتصل لمراحل مضرة قد تسبب الوفاة، مشيراً إلى أن المريض يجب أن يعرف ما قد يواجهه بعد إجرائه العملية. وفق “أخبار 24”.

وبين أن المريض يفقد 10 % من وزنه في أول شهر بعد عملية التكميم، وبعد ذلك تتراوح النسبة بين 5 إلى 10% بالتدريج، لافتاً إلى أن كثيراً من المرضى يفقدون الشهية بعد العملية ويمتنعون عن الأكل والشرب، وهذا قد يصيب الجسم بالشلل ويسبب الوفاة.

بالفيديو.. استشاري جراحة سمنة يوضح سبب حدوث حالات وفاة بعد عمليات تكميم المعدة

أخبار محلية
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