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أخبار محلية > بالفيديو.. الحرس الوطني يستوقف إحدى المركبات خلال وقت منع التجول في الرياض
26/03/2020   7:34 ص

بالفيديو.. الحرس الوطني يستوقف إحدى المركبات خلال وقت منع التجول في الرياض

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قامت قوات الحرس الوطني بحي الملز وسط مدينة الرياض باستيقاف قائد مركبة بعد تجاوزه قرار منع التجول الذي صدر به أمر ملكي.

وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة “العربية”، رجال الحرس الوطني وهم يقومون باستيقاف إحدى السيارات التي خالفت قرار المنع، للتأكد ما إذا كان قائدها من المستثنين من الأمر الملكي أم لا.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. الحرس الوطني يستوقف إحدى المركبات خلال وقت منع التجول في الرياض

أخبار محلية
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