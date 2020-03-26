بالفيديو.. الحرس الوطني يستوقف إحدى المركبات خلال وقت منع التجول في الرياض

قامت قوات الحرس الوطني بحي الملز وسط مدينة الرياض باستيقاف قائد مركبة بعد تجاوزه قرار منع التجول الذي صدر به أمر ملكي.
وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة “العربية”، رجال الحرس الوطني وهم يقومون باستيقاف إحدى السيارات التي خالفت قرار المنع، للتأكد ما إذا كان قائدها من المستثنين من الأمر الملكي أم لا.
شاهد.. مراسل العربية @AHAlosaimi يرصد أثناء البث المباشر من #الرياض، استيقاف أحد المتجولين في وقت #منع_التجول من قبل الحرس الوطني. pic.twitter.com/pmgOY9ZTyL
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) ٢٥ مارس ٢٠٢٠
وفق “أخبار 24”.