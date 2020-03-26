تفاعلت وزارة التجارة مع مقطعي فيديو يُظهران قيام وافدين بتعبئة مواد غذائية داخل مركبتين إحداهما في مكة المكرمة والأخرى في المزاحمية بمنطقة الرياض.
وأعلنت الوزارة التوصل إلى قائدي المركبتين تمهيداً لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، مشيرةً إلى أنه جرى التعرف على صاحب المركبة الأولى والذي ظهر في فيديو وهو يعبئ كميات من الخضراوات.
وقالت إنه تبين أن المُخالف في مدينة مكة، ويجرى تتبع المركبة والمقر للتحقق واتخاذ الإجراءات النظامية.
ونوهت إلى أنها توصلت أيضاً إلى سائق المركبة الثانية والذي ظهر في فيديو آخر وهو يعبئ كميات من أكياس الأرز بالمزاحمية، مبينةً أنه يجرى التحقق من وضع المنشأة التجارية التي يعمل بها والغرض من شراء هذه الكميات.
وفق “أخبار 24”.