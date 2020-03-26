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أخبار محلية > وزير الصحة: تمكين الأطباء من إصدار الوصفات إلكترونياً للمرضى عبر “أناة”
26/03/2020   7:31 ص

وزير الصحة: تمكين الأطباء من إصدار الوصفات إلكترونياً للمرضى عبر “أناة”

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أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، أنه جرى تمكين الأطباء من إصدار الوصفات الطبية إلكترونياً بموثوقية عن طريق تطبيق “أناة”.

وأوضح الربيعة في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”، أن ذلك الأمر يأتي دعماً للأطباء في أعمالهم عن بعد، وحرصاً على سلامة الجميع.

ونوه إلى أنه يمكن للمريض صرف تلك الوصفات من أقرب صيدلية مشاركة بيسر وسهولة.

 

وفق “أخبار 24”.

وزير الصحة: تمكين الأطباء من إصدار الوصفات إلكترونياً للمرضى عبر “أناة”

أخبار محلية
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