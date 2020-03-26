وزير الصحة: تمكين الأطباء من إصدار الوصفات إلكترونياً للمرضى عبر “أناة”

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، أنه جرى تمكين الأطباء من إصدار الوصفات الطبية إلكترونياً بموثوقية عن طريق تطبيق “أناة”.
وأوضح الربيعة في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”، أن ذلك الأمر يأتي دعماً للأطباء في أعمالهم عن بعد، وحرصاً على سلامة الجميع.
ونوه إلى أنه يمكن للمريض صرف تلك الوصفات من أقرب صيدلية مشاركة بيسر وسهولة.
دعماً لإخواني الأطباء في أعمالهم عن بعد، وحرصاً على سلامة الجميع، مكنا الأطباء من اصدار الوصفات الطبية إلكترونياً بموثوقية عن طريق تطبيق (أناة)
ويمكن للمريض صرفها من أقرب صيدلية مشاركة بيسر وسهولة#كلنا_مسؤول
الايفونhttps://t.co/P7UNnZugjW
الاندرويد https://t.co/WWYITjcjkG pic.twitter.com/FfvakxytvH
— توفيق الربيعة (@tfrabiah) ٢٥ مارس ٢٠٢٠
وفق “أخبار 24”.