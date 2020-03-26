أعلنت الإعلامية والكاتبة تغريد الطاسان، إصابتها وبناتها بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، وذلك بسبب اختلاطها بعدد من أقاربها.
وقالت الطاسان خلال مقطع فيديو متداول إنها تتلقى الرعاية الصحية في العزل الإجباري برفقة بناتها بعد أن تعرضت للإصابة بالفيروس منذ نحو 3 أسابيع؛ بسبب مخالطتها مع أقاربها الذين لم تبدوا عليهم الإصابة وقت الزيارة.
ولفتت إلى ضرورة الالتزام بتعليمات وزارة الصحة والجهات المسؤولة بالمكوث في المنزل مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس، مبينةً أن الوقاية خير من العلاج.
وفق “أخبار 24”.