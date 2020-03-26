واقعة جديدة.. ضبط مقيم في مكة بصق على عربات التسوق بأحد المجمعات التجارية

قالت مصادر إن الجهات الأمنية بمكة المكرمة ضبطت مقيماً من جنسية عربية، بعد تلقي بلاغ من أحد المواطنين أفاد بأن المقيم بصق على عربات التسوق داخل أحد المجمعات التجارية.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ “سبق”، أن مركز العمليات الموحدة “911” تلقى بلاغاً من المواطن، لتباشر دوريات الأمن الواقعة، وتضبط المقيم وتحيله لمركز الشرائع بعد أخذ أقواله، وأحيل بعدها لأحد المستشفيات لإجراء الفحص الطبي عليه.
يشار إلى أن هذه ثاني حالة لمقيم يبصق على عربات تسوق بأحد المراكز التجارية، بعد قيام مقيم بالبصق على عربات التسوق في بلجرشي، وتم القبض عليه وتبين أنه مصاب بفيروس “كورونا” الجديد.