أمانة العاصمة المقدسة تُحدد مواعيد دفن الموتى بمقابر مكة والبلديات

حدّدت أمانة العاصمة المقدسة، مواعيد دفن الموتى في جميع المقابر بمكة المكرمة وبلديات المحافظات التي تقع ضمن نطاق الأمانة.
وأوضحت الأمانة أن مواعيد الدفن تبدأ من الـ 6 صباحاً حتى الـ 2 ظهراً، نظراً للظروف الراهنة وتماشياً مع قرار منع التجول.
من جهته قال مدير إدارة التجهيز بالأمانة عبدالله عقيل، إن هذه الإجراءات تأتي نظراً للظروف الراهنة، وإجراءات وزارة الصحة، التي تهدف للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، داعياً جميع المواطنين والمقيمين بالمنطقة ممن لديهم حاله وفاة لأن يلتزموا بالأوقات المعلنة.وفق “أخبار 24”.