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أخبار محلية > خادم الحرمين: نجتمع في قمة استثنائية لمجموعة العشرين للخروج بمبادرات تحقق آمال شعوبنا
26/03/2020   7:27 ص

خادم الحرمين: نجتمع في قمة استثنائية لمجموعة العشرين للخروج بمبادرات تحقق آمال شعوبنا

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قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إنّ قادة دول مجموعة العشرين سيجتمعون في هذا الوقت الحرج الذي يواجه فيه العالم جائحة كورونا المستجد.

وأضاف – في تغريدة نشرها الحساب الرسمي لخادم الحرمين على “تويتر” -: “نجتمع بمجموعة العشرين في قمة استثنائية؛ للخروج بمبادراتٍ تحقق آمال شعوبنا، وتعزز دور حكوماتنا، وتوحّد جهودنا لمواجهة هذا الوباء”.

 وأكد خادم الحرمين أنّ هذه الجائحة تؤثر على الإنسان والاقتصاد والأنظمة الصحية، داعياً الله أن يحمي العالم من كلّ مكروه. وفق “أخبار 24”.

ومن المقرر أن تنعقد القمة الافتراضية لقادة دول مجموعة العشرين يوم غدٍِ (الخميس) برئاسة خادم الحرمين الشريفين، وستناقش القمة سبل المضي قدما في تنسيق الجهود العالمية لمكافحة جائحة كورونا والحد من تأثيرها الإنساني والاقتصادي.

خادم الحرمين: نجتمع في قمة استثنائية لمجموعة العشرين للخروج بمبادرات تحقق آمال شعوبنا

أخبار محلية
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