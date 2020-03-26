أمير الرياض يوجه باتخاذ تدابير وقائية من “كورونا” بأجهزة الصراف الآلي

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وجه أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، اليوم (الأربعاء)، باتخاذ إجراءات وتدابير وقائية للتعامل مع فيروس “كورونا” بأجهزة الصراف الآلي التابعة للبنوك.
ووجه أمير المنطقة لمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) برقية بهذا الشأن.
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