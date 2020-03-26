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أخبار المناطق > أمير الرياض يوجه باتخاذ تدابير وقائية من “كورونا” بأجهزة الصراف الآلي
26/03/2020   7:26 ص

أمير الرياض يوجه باتخاذ تدابير وقائية من “كورونا” بأجهزة الصراف الآلي

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وجه أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، اليوم (الأربعاء)، باتخاذ إجراءات وتدابير وقائية للتعامل مع فيروس “كورونا” بأجهزة الصراف الآلي التابعة للبنوك.

ووجه أمير المنطقة لمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) برقية بهذا الشأن.

أمير الرياض يوجه باتخاذ تدابير وقائية من “كورونا” بأجهزة الصراف الآلي

أخبار المناطق
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