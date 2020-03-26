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أخبار محلية > بالفيديو.. “التجارة” توضح كيف تصل احتياجاتك من “الهايبرماركت” لمنزلك وقت منع التجول
26/03/2020   7:25 ص

بالفيديو.. “التجارة” توضح كيف تصل احتياجاتك من “الهايبرماركت” لمنزلك وقت منع التجول

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عرضت وزارة التجارة لكيفية توصيل احتياجات المواطنين والمقيمين من مشتريات الهايبرماركت وغيرها إلى منازلهم وقت منع التجول عبر تطبيقات التوصيل النظامية.

وأوضح مقطع فيديو تلقي أحد تطبيقات التوصيل طلبا بمشتريات لأحد المواطنين الساعة 11 مساء في وقت منع التجول، حيث قام الموظف المسؤول بشراء الأغراض، وتوصيلها، حيث يتاح له ذلك خلال ساعات منع التجول.

يُذكر أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أعلنت أن تطبيقات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية المسجلة لدى الهيئة، يُسمح لها بالعمل طوال اليوم، بما في ذلك ساعات منع التجول.

 

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. “التجارة” توضح كيف تصل احتياجاتك من “الهايبرماركت” لمنزلك وقت منع التجول

أخبار محلية
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