“الداخلية” توضح تفاصيل قرار منع الدخول والخروج من مدن (الرياض، ومكة، والمدينة)

أوضحت وزارة الداخلية، اليوم (الأربعاء)، تفاصيل قرار منع الدخول والخروج من مدن (الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة) ومنع التنقل بين مناطق المملكة، والذي وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على اتخاذه ضمن مجموعة من الإجراءات الاحترازية الإضافية لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة المقدم طلال الشلهوب -في مؤتمر صحفي مساء اليوم- إنه يُمنع سلوك جميع الطرق المؤدية إلى جميع مناطق المملكة الثلاث عشرة، بما فيها الطرق الرئيسة والفرعية والزراعية والبرية، مؤكداً أن جميع هذه الطرق ستكون تحت مراقبة رجال الأمن على مدار الساعة.
وأضاف أن منع الدخول والخروج من مدن (الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة) سيكون على النحو الآتي:
يُمنع دخول مدينة الرياض والخروج منها، من المواقع الآتية:
- نقطة الضبط الأمني على طريق القصيم.
- نقطة الضبط الأمني في محافظة صلبوخ (مركز سلطانة).
- نقطة الضبط الأمني في (سِعد) على الطريق السريع بين منطقتي الرياض والشرقية.
- نقطة الضبط الأمني في (القديّة) على طريق الرياض – الطائف السريع.
- نقطة الضبط الأمني في (ديراب).
- نقطة الضبط الأمني على طريق الخرج.
- نقطة ضبط أمني مستحدثة على طريق الخرج القديم.
- نقطة ضبط أمني مستحدثة في (رماح).
ويُمنع دخول مدينة مكة المكرمة والخروج منها، من المواقع الآتية (إضافة للطرق الفرعية الداخلة إلى مكة):
- نقطة الضبط الأمني في (الشميسي) على طريق جدة السريع.
- نقطة الضبط الأمني في (الشميسي) على طريق جدة القديم.
- نقطة الضبط الأمني على طريق السيل (مركز سبوحة).
- نقطة الضبط الأمني في (الكرّ).
- نقطة الضبط الأمني في (الكعكعية).
- نقطة الضبط الأمني في (النورية).
ويُمنع دخول المدينة المنورة والخروج منها من المواقع الآتية:
- نقطة الضبط الأمني على طريق الهجرة.
- نقطة الضبط الأمني في (الفريش) على طريق ينبع.
- نقطة الضبط الأمني في (الحفيرة) على طريق تبوك.
- نقطة الضبط الأمني على طريق المدينة – القصيم السريع.
- نقطة ضبط أمني مؤقتة على طريق المدينة – القصيم القديم.
وشدد المقدم الشلهوب على أن مواقع الضبط الأمني المذكورة هدفها توضيح حدود المنع، داعياً المواطنين والمقيمين إلى التعاون في تنفيذ الإجراءات الاحترازية ضماناً لسلامة الجميع. وفق “أخبار 24”.