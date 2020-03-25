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أخبار المناطق > “إمارة مكة”: تقديم منع التجول إلى 3 عصراً يشمل مدينة مكة فقط دون باقي محافظات المنطقة
25/03/2020   8:26 م

“إمارة مكة”: تقديم منع التجول إلى 3 عصراً يشمل مدينة مكة فقط دون باقي محافظات المنطقة

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أوضحت إمارة مكة المكرمة أن قرار تمديد فترة منع التجوّل الصادر اليوم الأربعاء، والذي يبدأ غداً (الخميس)، اعتبارا من الساعة 3 عصراً وحتى 6 صباحاً، يخصّ مدينة مكة المكرمة (العاصمة المقدسة ).

وأضافت أن التمديد لا يشمل مدينة جدة ومحافظات المنطقة الأخرى، والتي سيكون منع التجوّل فيها كالمعتاد من 7 مساءً وحتى 6 صباحاً.

يُذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وافق على منع سكان مناطق المملكة الـ 13 من الخروج منها أو الانتقال لمنطقة أخرى، ومنع الدخول والخروج من مدن الرياض ومكة والمدينة، وتقديم بدء منع التجول إلى الساعة 3 عصراً في المدن الثلاث فقط بدلا من الساعة 7. وفق “أخبار 24”.

“إمارة مكة”: تقديم منع التجول إلى 3 عصراً يشمل مدينة مكة فقط دون باقي محافظات المنطقة

أخبار المناطق
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