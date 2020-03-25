شاهد.. هكذا تتعامل المملكة مع المتسللين في ظل انتشار كورونا

رصدت قناة “العربية”، اليوم (الأربعاء)، أوضاع المتسللين في الحدود الجنوبية للمملكة من حيث التزامهم بالإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشّي فيروس كورونا المستجد، إضافةً إلى تعامل السلطات السعودية معهم عن طريق إخضاعهم للفحص المخبري.
وأظهر تقرير مصور لحظة إلقاء وحدة الأفواج الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، على عدد من المتسللين الذين يجهلون القرارات التي اتخذتها المملكة حيال الأزمة وعلى رأسها منع التجول وتعليق السفر.
وتم القبض على 6 متسللين يمنيين في محافظة الداير الحدودية مع اليمن، حيث ظهر أحد الكوادر الطبية التابعة للأفواج الأمنية بتوزيع الكمامات على المتسللين وتعقيمهم إلى جانب قياس درجة حرارتهم كونهم مصابين محتملين.
من جانبه، أوضح القائد في الفوج الثاني بمنطقة جازان ناصر بن شري بأنه سيتم فرز المتسللين بعد خضوعهم للكشف الطبي، حيث يحال المصابون إلى الجهات المختصة فيما يتم إحالة غير المصابين للجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. وفق “أخبار 24”.
وأضاف بن شري: تمكنّا من رصد عدد من المشتبه في إصابتهم بكورونا والذين تمت إحالتهم للشؤون الصحية بجازان ومستشفى بني مالك العام، حيث أكّدت التقارير الطبية الخاصة بهم سلبية نتائجهم وخلوهم من الإصابة.
من الحدود الجنوبية لـ #السعودية.. كيف يجري التعامل مع المتسللين؟ وهل يُفحصون من #كورونا؟
مراسل العربية @H_alsufayan يرصد الوضع pic.twitter.com/8AWvTVDZyi
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) ٢٥ مارس ٢٠٢٠