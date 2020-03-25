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أخبار محلية > “التقاعد” تصرف معاشات المتقاعدين والمستفيدين بقيمة 7 مليارات ريال
25/03/2020   8:25 م

“التقاعد” تصرف معاشات المتقاعدين والمستفيدين بقيمة 7 مليارات ريال

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أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد اليوم (الأربعاء)، صرف معاشات التقاعد، بمجموع يبلغ 7 مليارات ريال، لأكثر من مليون ومائتي ألف متقاعد ومستفيد.

وشهدت المؤسسة في عملها عن بعد أداءً مرتفعاً في تنفيذ العمليات والتحويل الرقمي، وفق أفضل التقنيات، التي جاءت متزامنة مع نهاية السنة الأولى من إطلاق المؤسسة لخطتها الاستراتيجية لمواجهة الأوضاع والظروف الراهنة.

وأنهت المؤسسة عن طريق العمل عن بعد 5000 معاملة وأكثر من 10 آلاف خدمة إلكترونية، وزيارة أكثر من 190 ألف زائر لبوابة المؤسسة، ووصل عدد عمليات تحميل تطبيق المؤسسة إلى ما يقارب 3000، وذلك خلال الفترة من 16 – 25 مارس الجاري. وفق “أخبار 24”.

“التقاعد” تصرف معاشات المتقاعدين والمستفيدين بقيمة 7 مليارات ريال

أخبار محلية
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