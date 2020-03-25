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أخبار محلية > هل يفقد كورونا قدرته عند درجة حرارة 30؟ .. متحدث “الصحة” يجيب
25/03/2020   6:05 م

هل يفقد كورونا قدرته عند درجة حرارة 30؟ .. متحدث “الصحة” يجيب

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تحدّث الناطق باسم وزارة الصحة محمد العبدالعالي، اليوم (الأربعاء)، عن مدى دقة كون فيروس كورونا المستجد يفقد قدرته على التأثير عند درجة حرارة معينة، وذلك خلال المؤتمر الصحفي اليومي عن مستجدات الوضع الصحي في البلاد.

وأشار العبدالعالي إلى عدم وجود دراسات علمية مؤكدة تثبت أن الفيروس يفقد قدرته عند درجة حرارة 30 أو أي درجة حرارة أخرى، مؤكداً أنه يبقى على الأسطح المعدنية لساعات طويلة.

وفي ذلك الصدد، شدّد متحدث “الصحة” على ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة لعدم انتقال الفايروس، والالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة، محذراً من ملامسة الأسطح المعدنية؛ لبقاء الفيروس عليها لفترة أطول من غيرها.

وفق “أخبار 24”.

هل يفقد كورونا قدرته عند درجة حرارة 30؟ .. متحدث “الصحة” يجيب

أخبار محلية
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