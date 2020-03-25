أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الأربعاء)، تسجيل (133) إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد (كوفيد 19)، ليصل إجمالي الحالات في المملكة إلى (900) إصابة.
وأضاف المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي خلال الإيجاز الصحافي اليومي حول مستجدات كورونا في المملكة، أنه تم تسجيل حالة وفاة لمقيم عمره (46) عامًا في مكة المكرمة، ليكون ثاني حالة وفاة، بعد المقيم الأفغاني الذي أُعلن أمس عن وفاته في المدينة المنورة.
وأوضح أن الإصابات الجديدة، بينها 18 إصابة لعائدين من دول موبوءة بكورونا، أما بقية الإصابات وعددها (115) فلأشخاص مخالطين لحالات أُعلن إصابتها سابقًا، مؤكدًا أن جميع هذه الحالات تخضع للعزل الصحي وتتلقى الرعاية الصحية اللازمة.
وأكد أن جميع الحالات المصابة بكورونا في صحة مستقرة، باستثناء 3 أشخاص في حالة صحية حرجة بالعناية المركزة.
وأشار إلى أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من الفيروس ارتفع إلى (29) حالة.
يذكر أن حالات الإصابة توزعت بين الرياض (83) حالة، والدمام (13)، وجدة (10)، والمدينة المنورة (6)، والقطيف (6)، والخبر (5)، ونجران (4) إصابات، وإصابتين في كل من أبها وعرعر، وحالة واحدة في كلٍ من الجبيل والظهران.
وفق “أخبار 24”.