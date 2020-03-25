ضبطت حملة مشتركة، تضم فرقا تابعة للهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة التجارة بالمنطقة الشرقية، مندوب مبيعات يعمل على تعبئة عبوات مخصصة للمعقمات بمواد مجهولة المصدر.
وكانت فرق تابعة للهيئة العامة للغذاء والدواء بالمنطقة الشرقية دهمت مقر المندوب، وعثرت على كمية من عبوات المعقمات معبأة بمواد مجهولة، لتوزيعها على المستهلكين على أنها معقمات،حيث تم ضبطه وإحالته للجهات الأمنية.
وأظهرت صور متداولة، الكميات المتنوعة من عبوات المعقمات المغشوشة التي ضُبطت بمقر المندوب، وتظهر الصور أن بعض هذه العبوات كانت جاهزة للتوزيع.
وفق “أخبار 24”.